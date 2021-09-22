Следком устанавливает обстоятельства нападения на двух врачей в Уфе

Инцидент произошел конце июля. В больницу доставили пьяного пациента, который сразу начал вести себя буйно: ругался, размахивал руками и несколько раз ударил токсиколога и реаниматолога. Профсоюз работников здравоохранения Башкирии потребовал взять материалы об инциденте на особый контроль.