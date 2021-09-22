Следком устанавливает обстоятельства нападения на двух врачей в Уфе

Пьяный пациент напал на двух сотрудников уфимской больницы №21. Медработники получили травмы средней степени тяжести. Делом заинтересовался Следственный комитет.

Фото №1 - Следком устанавливает обстоятельства нападения на двух врачей в Уфе

Инцидент произошел конце июля. В больницу доставили пьяного пациента, который сразу начал вести себя буйно: ругался, размахивал руками и несколько раз ударил токсиколога и реаниматолога. Профсоюз работников здравоохранения Башкирии потребовал взять материалы об инциденте на особый контроль.

По факту нападения следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

В настоящее время истребованы материалы проверки из органов внутренних дел, следователям предстоит опросить медицинских сотрудников и очевидцев происшествия, исследовать необходимую медицинскую документацию, провести иные необходимые следственные действия и экспертные исследования, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

пресс-служба СУ СКР по РБ

Ход и результаты проверки взяты на контроль в следственном управлении республики.

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ