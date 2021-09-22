В Уфе ограничат движение на участке улицы Рудольфа Нуреева

В Уфе в связи с проводимыми ООО "БашРТС" ремонтными работами ограничат движение на участке улицы Рудольфа Нуреева. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Фото №1 - В Уфе ограничат движение на участке улицы Рудольфа Нуреева

Движение автотранспорта будет ограничено от перекрестка улиц Р. Нуреева и Энтузиастов до строящегося дома №3 с 25 сентября по 10 октября.

График перекрытия дороги:

- чётная сторона – с 0:00 25 сентября до 5:00 2 октября;

- нечётная сторона – с 5:00 2 октября до 5:00 10 октября.

Земляные работы с привлечением спецтехники проводятся для обеспечения технического подключения к теплу объектов капитального строительства в микрорайоне «Глумилино».

ООО "БашРТС" приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует планировать маршрут движения заблаговременно.

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