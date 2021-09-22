В Башкирии выявили 61 ВИЧ-положительную беременную женщину

За восемь месяцев текущего года в Башкирии среди беременных выявили 61 ВИЧ-положительную женщину. Всего было обследовано 60 022 беременных. За отчетный период было зафиксировано 250 беременных с положительным ВИЧ-статусом, что на 7,3 процента больше, если сравнивать с прошлым годом.
В текущем году основной путь передачи ВИЧ-инфекции половой - на его долю приходится 92% всех случаев. 8% случаев инфицирования произошло парентеральным путем.
Доля женщин с ВИЧ-инфекцией, которые желают сохранить беременность, остается на уровне 90%.