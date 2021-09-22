Житель Башкирии забыл очистить телефон перед продажей, а на его имя оформили кредит

26-летний житель Абзелиловского района Башкирии обратился в полицию и сообщил о том, на его имя неизвестный оформил займ в банке.
В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что заявитель выставил в апреле на продажу свой телефон. На объявление откликнулся мужчина, который впоследствии и купил устройство. Спустя некоторое время продавцу начали поступать звонки из банка о имеющейся задолженности, хотя он ничего не оформлял.
Свою вину мужчина признал. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.