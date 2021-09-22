Житель Башкирии забыл очистить телефон перед продажей, а на его имя оформили кредит

26-летний житель Абзелиловского района Башкирии обратился в полицию и сообщил о том, на его имя неизвестный оформил займ в банке.

Фото №1 - Житель Башкирии забыл очистить телефон перед продажей, а на его имя оформили кредит

В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что заявитель выставил в апреле на продажу свой телефон. На объявление откликнулся мужчина, который впоследствии и купил устройство. Спустя некоторое время продавцу начали поступать звонки из банка о имеющейся задолженности, хотя он ничего не оформлял.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска раскрыли личность подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, который купил мобильный телефон у заявителя. Как оказалось, потерпевший не почистил перед продажей фотогалерею в телефоне, где подозреваемый нашел фото его паспорта. Недолго думая, злоумышленник решил воспользоваться данными для оформления кредита на сумму почти 5 с половиной тысяч рублей.

пресс-служба МВД Башкирии

Свою вину мужчина признал. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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