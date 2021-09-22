Житель Башкирии забыл очистить телефон перед продажей, а на его имя оформили кредит

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска раскрыли личность подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, который купил мобильный телефон у заявителя. Как оказалось, потерпевший не почистил перед продажей фотогалерею в телефоне, где подозреваемый нашел фото его паспорта. Недолго думая, злоумышленник решил воспользоваться данными для оформления кредита на сумму почти 5 с половиной тысяч рублей.

пресс-служба МВД Башкирии