В Башкирии экс-сотрудник колонии покупал наркотики и передавал их заключенному

В Салавате 23-летнего экс-сотрудника исправительной колонии обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Экс-сотрудник исправительного учреждения получил от заключенного 27 500 рублей за то, что приобретал и проносил на территорию колонии наркотики, где потом передавал их взяткодателю.
Факты получения взяток выявили сотрудники службы безопасности совместно с сотрудниками ОБЭП.
В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, вину в совершенных преступлениях он признал, судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений, а также проверяют бывшего инспектора на причастность к аналогичным преступным фактам.