В Башкирии экс-сотрудник колонии покупал наркотики и передавал их заключенному

В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, вину в совершенных преступлениях он признал, судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений, а также проверяют бывшего инспектора на причастность к аналогичным преступным фактам.