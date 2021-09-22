Стало известно, в каких районах Башкирии введено дистанционное обучение

Сегодня, 22 сентября, стало известно, что ученики некоторых школ будут переведены надистанционное обучение. Министерство образования Башкирии прокомментировало данную новость.

Напомним, «дистанционка» введена для учеников 5-8 и 10 классов. Это касается школ в таких районах, как Абзелиловский, Балтачевский, Белебеевский, Белорецкий, Бижбулякский, Буздякский, Бурзянский, Гафурийский, Чишминский, Мишкинский, Стерлибашевский и Янаульский.