«Салават Юлаев» уступил «Северстали» в Череповце

Победная серия «Салавата Юлаева» прервалась в Череповце. Команда Томи Ламсы лидирует в Восточной конференции не только по набранным очкам и победам, но также и по наименьшему количеству пропущенных шайб.

В минувшей домашней серии уфимцы пропустили всего три гола в четырёх встречах. В матче против «Северстали» на две заброшенные шайбы юлаевцы ответили только одной в исполнении Теему Хартикайнена. Финскому нападающему удалось реализовать большинство. Следующий матч «Салават»  проведет на выезде против СКА из Санкт-Петербурга.

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