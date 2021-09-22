В Башкирии в ДТП с грузовиком погибли два человека

Сегодня ночью, 22 сентября, в Учалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - столкнулись лоб в лоб автомобиль Lada Granta и грузовик марки Volvo.

В пресс-службе ГИБДД Башкирии рассказали, ДТП произошло на 137 километре автодороги Белорецк — Учалы — Миасс. За рулем "Гранты" находилась 24-летняя девушка, а грузовиком управлял 49-летний мужчина.

Водитель легковушки и ее 30-летний пассажир скончались на месте трагедии. В настоящее время инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.