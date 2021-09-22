В России запретили разводить домашних птиц на садовых участках

В России Верховный суд утвердил запрет на разведение сельскохозяйственных животных на садовых участках. Об этом сообщает «Российская газета».

Государственная инспекция по использованию и охране земель обнаружила на садовом участке жительницы Волгоградской области курятник. За это женщина была оштрафована на 10 тысяч рублей. И это минимальное наказание для такого вида правонарушения.

Верховный суд отметил, что собственник земли обязан использовать её лишь по назначению: если это садовый участок, разрешено только садоводство. Разводить скот можно на земле, которая оформлена как «личное подсобное хозяйство».