В Башкирии мужчина обманывал пожилых людей и выманивал у них деньги

В Стерлитамаке сотрудники сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии афер. Потерпевшие обратились в полицию и сообщили, что неизвестный звонил им на домашний телефон и говорил, что их родственники попали в ДТП, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.