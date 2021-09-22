В Башкирии мужчина обманывал пожилых людей и выманивал у них деньги

В Стерлитамаке сотрудники сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии афер. Потерпевшие обратились в полицию и сообщили, что неизвестный звонил им на домашний телефон и говорил, что их родственники попали в ДТП, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии мужчина обманывал пожилых людей и выманивал у них деньги

Поверив в обман, 79-летняя пенсионерка отдала злоумышленнику 150000 рублей. Аферист уверял потерпевшую, что деньги нужны на дорогостоящее лечение и на операцию для пострадавшего человека, которого будто бы избил ее внук. 84-летняя пенсионерка лишилась 50000 рублей, решив помочь сыну избежать уголовного наказания за якобы совершенное дорожно-транспортное происшествие. У другой 83-летней жительницы Стерлитамака злоумышленник аналогичным способом похитил 50000 рублей.

пресс-служба МВД Башкирии

Сотрудники полиции задержали 47-летнего жителя Казани, который ранее был судим за аналогичные преступления. Пожилые люди передавали деньги через таксистов, которые ничего не подозревая, брали у пенсионеров деньги и переводили на карту злоумышленнику

Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". В содеянном задержанный признался.

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