В Башкирии мужчина обманывал пожилых людей и выманивал у них деньги

В Стерлитамаке сотрудники сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии афер. Потерпевшие обратились в полицию и сообщили, что неизвестный звонил им на домашний телефон и говорил, что их родственники попали в ДТП, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Сотрудники полиции задержали 47-летнего жителя Казани, который ранее был судим за аналогичные преступления. Пожилые люди передавали деньги через таксистов, которые ничего не подозревая, брали у пенсионеров деньги и переводили на карту злоумышленнику
Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". В содеянном задержанный признался.