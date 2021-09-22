На трассе в Башкирии столкнулись два автомобиля KIA Rio: один человек погиб, два пострадали

Сегодня, 22 сентября, в Туймазинском районе Башкирии произошло лобовое столкновение двух автомобилей KIA Rio. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 1331 км автодороги Самара — Уфа — Челябинск в третьем часу ночи. За рулем одной иномарки находилась 40-летняя женщина, а за рулем другой - 27-летний мужчина.

Женщина-водитель погибла на месте трагедии. Второго водителя и его 33-летнюю пассажирку доставили в больницу с различными травмами.