В Башкирии вводятся ограничительные меры в учреждениях культуры

Сегодня, 22 сентября, стало известно, что из-за напряженной эпидемиологической ситуации вводятся ограничительные меры в учреждениях культуры.

Фото №1 - В Башкирии вводятся ограничительные меры в учреждениях культуры

В частности, с 27 сентября для посещения театров или концертных организаций придётся предоставить или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев, или справку о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса.

При этом сохраняется масочный режим, термометрия на входе и необходимость соблюдения социальной дистанции.

Жителей Башкортостана просим с пониманием отнестись к ограничениям. Все эти меры призваны приостановить распространение инфекции. Приказ принят на основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2021 года № 18 и методических рекомендаций, направленных на предупреждение угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

представитель Минкультуры РБ 
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