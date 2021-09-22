В Башкирии вводятся ограничительные меры в учреждениях культуры

Сегодня, 22 сентября, стало известно, что из-за напряженной эпидемиологической ситуации вводятся ограничительные меры в учреждениях культуры.
В частности, с 27 сентября для посещения театров или концертных организаций придётся предоставить или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев, или справку о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса.
При этом сохраняется масочный режим, термометрия на входе и необходимость соблюдения социальной дистанции.