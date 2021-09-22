«Спрятался под столом»: в Уфе росгвардейцы задержали неадекватного мужчину, разбившего дверь аптеки

Накануне в столице Башкирии росгвардейцы задержали неадекватного мужчину, который разбил дверь аптеки. Инцидент произошел на улице 50 лет Октября. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

Фото №1 - «Спрятался под столом»: в Уфе росгвардейцы задержали неадекватного мужчину, разбившего дверь аптеки

Как оказалось, фармацевт нажала тревожную кнопку после того, как в аптеку забежал молодой мужчина и спрятался под столом для посетителей. Затем, на глазах у изумленных очевидцев мужчина с признаками опьянения выбежал на улицу и принялся хлопать входной дверью, пока не разбил стеклопакет.

пресс-служба Росгвардии Башкирии

Сотрудники Росгвардии задержали буйного посетителя. Им оказался 25-летний местный житель. При себе у него был пакетик с белым порошкообразным веществом.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Фото: Пресс-служба Росгвардии Башкирии.

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