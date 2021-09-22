«Спрятался под столом»: в Уфе росгвардейцы задержали неадекватного мужчину, разбившего дверь аптеки

Накануне в столице Башкирии росгвардейцы задержали неадекватного мужчину, который разбил дверь аптеки. Инцидент произошел на улице 50 лет Октября. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.
Сотрудники Росгвардии задержали буйного посетителя. Им оказался 25-летний местный житель. При себе у него был пакетик с белым порошкообразным веществом.
Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Фото: Пресс-служба Росгвардии Башкирии.