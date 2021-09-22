«Спрятался под столом»: в Уфе росгвардейцы задержали неадекватного мужчину, разбившего дверь аптеки

Как оказалось, фармацевт нажала тревожную кнопку после того, как в аптеку забежал молодой мужчина и спрятался под столом для посетителей. Затем, на глазах у изумленных очевидцев мужчина с признаками опьянения выбежал на улицу и принялся хлопать входной дверью, пока не разбил стеклопакет.

пресс-служба Росгвардии Башкирии