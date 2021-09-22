В Уфе обнаружили одну из «самых опасных» детских площадок в стране

Активисты общественного движения «Народный фронт» оценили детские площадки по всей России. Уфимская площадка по адресу Набережная, 51 оказалась одной из «самых опасных».

Общественников удивило и испугало то, что на площадке спокойно лежат запчасти от трактора, отсутствуют правила пользования. Да и сама лесенки и качели выглядят неудобными и травмоопасными.

Активисты сообщили, что изучили площадки в 572 городах страны. В какие-то города они выезжали самостоятельно, а про какие-то площадки активистам рассказывали сами жильцы домов. В Уфе, Стерлитамаке и Ишимбае общественники оценили около 23 площадок.