В Уфе автоледи устроила серьёзную аварию

В Уфе произошла серьёзная авария. Момент ДТП попал в объективы камер видеонаблюдения.
На кадрах хорошо видно, как «Рено Логан» пытается повернуть с улицы Революционной в сторону улицы Ленина, где действует одностороннее движение. Однако автоледи, которая была за рулём, или не знала об этом, или проигнорировала предупреждающие дорожные знаки.
В этот момент на перекрёсток выехал «Фольксваген Поло», который и столкнулся с «Рено». К счастью, в ДТП никто не пострадал. Начато административное расследование.
Фото: UTV.ru