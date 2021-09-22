В Уфе автоледи устроила серьёзную аварию

На кадрах хорошо видно, как «Рено Логан» пытается повернуть с улицы Революционной в сторону улицы Ленина, где действует одностороннее движение. Однако автоледи, которая была за рулём, или не знала об этом, или проигнорировала предупреждающие дорожные знаки.