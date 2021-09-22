Приставил нож к горлу: житель Уфы едва не зарезал супругу

В полицию Уфы обратилась испуганная местная жительница. Женщина рассказала, что её едва не убил супруг.

Оказалось, житель Уфы проводил время за распитием спиртных напитков. Количество алкоголя не нравилось его супруге, которая несколько раз сделала ему замечание. Но на это мужчина лишь разозлился и начал избивать женщину.

Уфимка попыталась вырваться, но не успела – мужчина схватил её и приставил кухонный нож к горлу. К счастью, женщине удалось убежать и позвонить в полицию.

Выяснилось, что 37-летний обвиняемый уже был судим ранее. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.