«Уфа» сыграет с «Легион Динамо» в первом матче группового этапа Кубка России

Сегодня в 17:00 футбольный клуб «Уфа» проведет первый матч группового этапа Кубка России. «Горожане» утром отправились в Махачкалу, где сыграют с ФК «Легион Динамо».

Эта команда представляет второй дивизион ФНЛ, где расположилась на шестом месте в турнирной таблице. Уфимцы прилетели в столицу Дагестана с хорошим настроением, ведь в минувшую субботу они одержали домашнюю победу над «Химками» в Премьер-лиге со счетом 3:2. Вполне возможно, что тренерский штаб «Уфы» применит ротацию состава на кубковой игре, но горожане уверены в своих силах.