В Уфе мальчик с ДЦП занимается тайским боксом

11-летний уфимец борется с недугом и развивается физически с помощью единоборств. Максим Хайрудинов с диагнозом ДЦП уже полгода занимается тайским боксом. За это время он добился заметного прогресса. Мальчику была нужна постоянная реабилитация, родители выбрали спорт.
Когда каждое движение дается с трудом, но у тренера на этот счет свое мнение. На тренировках у Романа Моргунова нет разделения на здоровых и особенных детей. Именно такого подхода искала мама мальчика, когда решила отвести его в секцию единоборств. Не все тренеры соглашались на индивидуальные занятия. Прежде чем найти своего наставника, семье Хайрудиновых пришлось обойти с десяток спортклубов.
Максим Хайрудинов родился с диагнозом ДЦП. Сейчас мальчику 11 лет. За это время он перепробовал различные виды спорта: плавание, иппотерапия и вот теперь тайский бокс.
После полугода тренировок уже есть прогресс. Удары Максима становятся все точнее. Он научился отжиматься и правильно выполнять растяжку. Но главное, стал увереннее в себе.
Пока рано говорить о смене формата занятий: другой спарринг-партнер кроме тренера не подойдет юному боксеру. Но если говорить о далекоидущих планах, то спустя время Максим хотел бы перейти в общую группу и даже когда-нибудь выступить на соревнованиях.