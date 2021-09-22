В Уфе мальчик с ДЦП занимается тайским боксом

11-летний уфимец борется с недугом и развивается физически с помощью единоборств. Максим Хайрудинов с диагнозом ДЦП уже полгода занимается тайским боксом. За это время он добился заметного прогресса. Мальчику была нужна постоянная реабилитация, родители выбрали спорт.

Когда каждое движение дается с трудом, но у тренера на этот счет свое мнение. На тренировках у Романа Моргунова нет разделения на здоровых и особенных детей. Именно такого подхода искала мама мальчика, когда решила отвести его в секцию единоборств. Не все тренеры соглашались на индивидуальные занятия. Прежде чем найти своего наставника, семье Хайрудиновых пришлось обойти с десяток спортклубов.

Я делаю выводу по тому, как он бежит на тренировку. Если бы ему было неинтересно, мне пришлось бы его сюда тащить. Лилия Нугаева, мама Максима Хайрудинова

Максим Хайрудинов родился с диагнозом ДЦП. Сейчас мальчику 11 лет. За это время он перепробовал различные виды спорта: плавание, иппотерапия и вот теперь тайский бокс.

Честно говоря, я пришел в тайский бокс, потому что меня заставила мама, которая очень хотела, чтобы я научился самообороне. Мне нравятся в тайском боксе удары. Максим Хайрудинов, воспитанник секции тайского бокса

После полугода тренировок уже есть прогресс. Удары Максима становятся все точнее. Он научился отжиматься и правильно выполнять растяжку. Но главное, стал увереннее в себе.

Есть хороший результат. В силу особенностей не получится нанести какой-то техничный удар, но как получается, так получается. Роман Моргунов, тренер по тайскому боксу