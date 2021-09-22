В Уфе прошел конкурс «Лучшая семья планеты»

В Уфе выявили «Лучшую семью планеты». Такое название носит конкурс, посвященный Году активного долголетия в Республике Башкортостан. Спортивные состязания прошли в парке культуры и отдыха «Первомайский».

Организаторами мероприятия выступили Уфимский городской союз женщин и городской совет отцов. В спортивных стартах участвовали уфимские семьи – победители районных соревнований. Лучшие стали финалистами городского этапа. 

 Мы тренируемся, ежедневно выходим сами вечером. Мы живем здесь недалеко. Бросаем мяч в кольцо, бегаем, играем в волейбол.

семья Тюриных

Конкурсную программу составили спортивные эстафеты, дартс, а также индивидуальные спортивные соревнования среди мам и пап. Папы соревновались в отжиманиях и подтягиваниях, мамы выявляли лучших в прыжках на скакалке. Дети соревновались в прыжках «по следам». По итогам соревнований первой стала семья Калдамановых из Октябрьского района.

Эти семьи не только занимаются спортом. Они еще воспитывают хорошо своих детей. Они обращают внимание на укрепление семьи.

Римма Мигранова, председатель Уфимского городского союза женщин
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ