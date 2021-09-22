В Уфе прошел конкурс «Лучшая семья планеты»

В Уфе выявили «Лучшую семью планеты». Такое название носит конкурс, посвященный Году активного долголетия в Республике Башкортостан. Спортивные состязания прошли в парке культуры и отдыха «Первомайский».
Организаторами мероприятия выступили Уфимский городской союз женщин и городской совет отцов. В спортивных стартах участвовали уфимские семьи – победители районных соревнований. Лучшие стали финалистами городского этапа.
Конкурсную программу составили спортивные эстафеты, дартс, а также индивидуальные спортивные соревнования среди мам и пап. Папы соревновались в отжиманиях и подтягиваниях, мамы выявляли лучших в прыжках на скакалке. Дети соревновались в прыжках «по следам». По итогам соревнований первой стала семья Калдамановых из Октябрьского района.