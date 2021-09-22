В Уфе прошло открытое первенство по спортивным танцам

В рамках этого мероприятия прошел чемпионат по танцам на колясках. Всего в турнире приняли участие более тысячи спортсменов из разных регионов страны.

Без подсказки тренера не обойтись, особенно когда на паркет выходит самая младшая группа участников. На первенстве Уфы по танцевальному спорту свои силы пробуют даже те, кому еще нет восьми лет. Им предстоит показать судьям по пять танцев латино-американской программы. На открытый турнир в Уфу приехали гости из близлежащих регионов страны.

Всего за день судьи отсмотрят выступление почти тысячи участников. Организаторы соревнований заранее разбили спортсменов на группы, чтобы не нарушать рекомендации Роспотребнадзора. Всего получилось пять возрастных категорий: начиная от детей и заканчивая спортсменами не старше 18 лет.

Зал для выступлений разбит на две части. На одной выступают танцоры, на другой находится зона для разминки. И здесь же спортсменов готовят к выходу на паркет. Отдельно организовано рабочее пространство для стилистов и гримеров. Сразу четыре специалиста помогают участникам состязаний стать красивее. На создание некоторых причесок уходит до полутора часов.

Для спортсменов подобные турниры – возможность получить разряды, а для судей – подтвердить квалификацию. Но турнир получился уникальным и значимым для региона, ведь в программе соревнований выступили еще и спортсмены-колясочники.