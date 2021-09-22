Мэр Уфы прошёл ревакцинацию от коронавируса

Уважаемые уфимцы. Как вы знаете, эпидемиологическая ситуация во всём мире сложная. Коронавирус не дремлет. Заболевших Covid-19 немало и в Уфе. Если вы еще не вакцинировались – сделайте это! Поверьте, это реальная защита вашего здоровья, вашей жизни. Это касается и ваших семей. Накануне я побывал в Республиканской клинической больнице №2, где прошёл ревакцинацию. Привился Спутником Лайт. Это хорошая отечественная вакцина, которой я доверяю. Вакцинируйтесь! Не откладывайте на потом! Здоровья всем! Берегите себя и своих близких!

Сергей Греков