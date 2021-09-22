Жительница Уфы пыталась спасти внучку и перевела деньги мошенникам

В полицию Уфы обратилась 79-летняя женщина, которая заявила, что стала жертвой мошенников.

Как рассказала сама уфимка, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился Евгением Николаевичем. Он сообщил, что является сотрудником правоохранительных органов, а внучка пенсионерки попала в аварию. Якобы сейчас девушка и другой пострадавший участник ДТП находятся в больнице.

Чтобы решить вопрос без возбуждения уголовного дела, «Евгений Николаевич» попросил пенсионерку заплатить 1 млн рублей. Конечно, у уфимки не оказалось таких денег. Тогда мужчина снизил сумму до 100 тысяч рублей и передал «просьбу врача»: подготовить для внучки полотенце и простынь.

Через некоторое время к дому уфимки приехала машина, водитель которой получил от пенсионерки деньги. А «Евгений Николаевич» попросил пенсионерку написать на трёх листах под диктовку заявление «о прекращении уголовного преследования по примирению сторон». Конечно, никто эти документы не забрал. А мужчины оказались простыми мошенниками.