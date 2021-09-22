В Башкирии из-за коронавируса приостановили диспансеризацию

Между тем в Башкирии принято решение о приостановке на две недели проведения плановой диспансеризации и профилактических осмотров. Это делается для того, чтобы разгрузить систему первичного звена. Планируется, что врачи усилят работу в направлении неотложной помощи пациентам, болеющим СOVID-19.