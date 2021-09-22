В Башкирии из-за коронавируса приостановили диспансеризацию

За сутки в регионе зафиксировали еще 18 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Всего количество умерших уже приблизилось к полутора тысячам. Большинство пациентов, не сумевших справиться с ковидом, составляют пожилые люди.
В ковид-госпиталях по-прежнему сохраняется интенсивность приема пациентов. В стационарах сейчас проходят лечение 680 инфицированных. Также в регионе продолжается прививочная кампания. На данный момент двумя компонентами вакцинированы один миллион 148 тысяч человек. Это 92% от прошедших первый этап иммунизации.
Между тем в Башкирии принято решение о приостановке на две недели проведения плановой диспансеризации и профилактических осмотров. Это делается для того, чтобы разгрузить систему первичного звена. Планируется, что врачи усилят работу в направлении неотложной помощи пациентам, болеющим СOVID-19.