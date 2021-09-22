В Уфе сотрудники Роспотребнадзора проверили соблюдение антиковидных мер в школах и детсадах

Школьники 12 районов республики переходят на дистанционный формат обучения. Такие меры принимаются в связи с высокими показателями заболевания респираторными инфекциями среди детей в ряде муниципалитетов. Тем временем сотрудники Роспотребнадзора сегодня наведались в уфимские школы и детские сады. Цель – проверить, соблюдаются ли в образовательных учреждениях антиковидные меры.
Измерение температуры тела и обработка рук антисептиком, как только переступили порог. Вот уже второй год так начинается каждое учебное утро школьника. Или по крайней мере должно начинаться, как требует того Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства сегодня как раз выехали проверить, как соблюдаются их предписания.
Ношение масок детям необязательно, чего нельзя сказать об учителях и остальных сотрудниках учебного заведения. В уфимской школе №22, как показала проверка, антиковидные меры не игнорируют. Каких-либо нарушений во время рейда сотрудники Роспотребнадзорна не выявили.
Если раньше старшеклассники за знаниями ходили по кабинетам школы, теперь учителя разных предметов приходят сами. Как и в младшем блоке, образовательный процесс проходит в одном помещении. Изменились и правила входа в школу.
Не с песнями, а с градусником в руках встречает у порога дошколят. Обязанности антиковидного инспектора в детском саду № 50 города Уфы возложены на музыкального руководителя. Ирина Алехина теперь здесь лучше всех знает, какие требования Роспотребнадзора нужно исполнять, чтобы обезопасить детей.
Не только в школу, но и в детские сады теперь можно попасть через разные двери. И это лишь часть антиковидных мер, которые прописаны для дошкольных учреждений.
Тем временем, сегодня стало известно, что школьники 12 районов республики переходят на дистанционку. Такой режим обучения на 14 дней вводится для учеников 5, 6, 7, 8 и 10 классов.
Цифры небольшие, отметил министр. От общего контингента школьников республики на дистанционное обучение переходят 4,5 процента учащихся. Данная мера принята в связи с высокими показателями заболеваемости детского населения респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом в этих 12 районах.