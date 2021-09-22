В Минкульте Башкирии прокомментировали новые антиковидные ограничения

Пока эти ограничительные меры затронут театры и театрально-концертные организации. Действовать они будут с 27 сентября, с понедельника. Мы даем 2-3 дня для понимания информации, для подготовки людей к этим ограничительным мерам.

Наталья Лапшина, первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан