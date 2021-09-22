В Минкульте Башкирии прокомментировали новые антиковидные ограничения

Одной только маски теперь недостаточно. В республиканских учреждениях культуры усиливают ограничительные меры в связи с распространением COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщила первый заместитель министра культуры республики Наталья Лапшина.

Согласно приказу ведомства для посещения театров необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или справку о перенесенном в течение последних 6 месяцев заболевании. Также попасть в культурное учреждение смогут лица, имеющие медотвод от прививки.

Фото №1 - В Минкульте Башкирии прокомментировали новые антиковидные ограничения

Пока эти ограничительные меры затронут театры и театрально-концертные организации. Действовать они будут с 27 сентября, с понедельника. Мы даем 2-3 дня для понимания информации, для подготовки людей к этим ограничительным мерам.

Наталья Лапшина, первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан
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