В Минкульте Башкирии прокомментировали новые антиковидные ограничения

Одной только маски теперь недостаточно. В республиканских учреждениях культуры усиливают ограничительные меры в связи с распространением COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщила первый заместитель министра культуры республики Наталья Лапшина.
Согласно приказу ведомства для посещения театров необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или справку о перенесенном в течение последних 6 месяцев заболевании. Также попасть в культурное учреждение смогут лица, имеющие медотвод от прививки.