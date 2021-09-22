В кардиоцентре Уфы провели редкую операцию по протезированию аорты

В Республиканском кардиоцентре провели редкую операцию. Пациенту практически полностью протезировали аорту. Уникальность в том, что сама манипуляция – одна из самых сложных в мировой практике. Ведь она затрагивает практически все органы, в том числе и головной мозг.

Самир Хайруллин сейчас в общей палате. Восстанавливается после операции. А ведь всего несколько дней назад он был на волосок от смерти. Расслаивающая аневризма аорты с поражением клапана едва не привела к трагедии. 62-летний мужчина оказался на операционном столе, когда его экстренно госпитализировали в Республиканский кардиоцентр.

Такая операция одна из самых сложных в сердечно-сосудистой хирургии, говорят специалисты. Аорта, по сути дела, оказывается разорвана. Хирургам пришлось делать протезирование восходящего и нисходящего отделов аорты, дуги и брахиоцефального ствола. Параллельно нужно было защитить жизненно важные органы. То есть применяли гипотермию для охлаждения организма и защиты от ишемии. Плюс подключили пациента к аппарату искусственного кровообращения и произвели канюляцию разных органов, в том числе и отдельно головного мозга.