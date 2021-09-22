В Башкирии пенсионеров научат не попадаться на уловки мошенников

Финансовая грамотность для пожилых. Банк России начал серию онлайн-уроков, чтобы научить старшее поколение защищаться от мошенников и сберегать свои деньги. Присоединиться к обучению можно через центры социальной поддержки населения или самостоятельно через специальный сайт.

Мошенники вынудили пенсионерку Афиду Галиеву стать финансово грамотной. После многочисленных звонков с неизвестных номеров с сомнительными предложениями взять кредит или разбогатеть женщина решила разработать свой план. Ей подсказали, что проводятся онлайн-уроки, где можно получить полезные знания.

Так эти мошенники каждый день встречаются. По телефону позвонят, кредиты предлагают, то одно, то другое, поэтому я думаю, что финансовая грамотность – это каждому человеку важно. Афида Галиева, пенсионер

Выбрать банк – это как выбрать спутника для жизни. Доступно, просто и понятно о финансовой грамотности виртуально рассказывает представитель Банка России. Слушатели могут посещать занятия в центрах социальной поддержки населения или самостоятельно дома.

Курсы направлены на повышение финансовой грамотности. Специалисты объясняют современные продукты, услуги финансовые. Вот сегодняшняя тема по выбору банка, банковских предложений и услуг. Курсы проходят онлайн, но есть такая особенность, что каждый слушатель может задать вопрос и получить ответ в режиме реального времени. После окончания курсов человек получит сертификат. Слушатели должны разобраться не с мошенниками и финансовыми пирамидами, а с реальными банками. Рустэм Агишев, заместитель начальника отдела Республиканского центра социальной поддержки населения по г. Уфе

Также рассматриваются темы «Экономия для жизни», «Финансовое мошенничество», «Как избежать ошибок при выборе вклада». Самый простой способ, чтобы стать участником проекта, – это зайти на сайт pensionfg.ru. Это можно сделать с любого устройства с выходом в интернет, зарегистрироваться на интересующую лекцию и получить ссылку для подключения. Продолжительность каждого урока – 45 минут. Время для занятий можно выбирать самостоятельно.

Старшее поколение – наши родители, уважаемые ветераны – нуждаются в финансовой грамотности ничуть не меньше, чем другие категории граждан. Не стоит забывать, что жертвами мошенников, недобросовестных участников финансового рынка становятся как раз люди пожилого возраста. И очень важно научить их ориентироваться в современном мире финансовых инструментов и не попадаться на уловки мошенников. Расима Ваисова, заместитель начальника экономического отдела отделения – Национального банка по Республике Башкортостан Банка России