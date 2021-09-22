В Башкирии пенсионеров научат не попадаться на уловки мошенников

Финансовая грамотность для пожилых. Банк России начал серию онлайн-уроков, чтобы научить старшее поколение защищаться от мошенников и сберегать свои деньги. Присоединиться к обучению можно через центры социальной поддержки населения или самостоятельно через специальный сайт.
Мошенники вынудили пенсионерку Афиду Галиеву стать финансово грамотной. После многочисленных звонков с неизвестных номеров с сомнительными предложениями взять кредит или разбогатеть женщина решила разработать свой план. Ей подсказали, что проводятся онлайн-уроки, где можно получить полезные знания.
Выбрать банк – это как выбрать спутника для жизни. Доступно, просто и понятно о финансовой грамотности виртуально рассказывает представитель Банка России. Слушатели могут посещать занятия в центрах социальной поддержки населения или самостоятельно дома.
Также рассматриваются темы «Экономия для жизни», «Финансовое мошенничество», «Как избежать ошибок при выборе вклада». Самый простой способ, чтобы стать участником проекта, – это зайти на сайт pensionfg.ru. Это можно сделать с любого устройства с выходом в интернет, зарегистрироваться на интересующую лекцию и получить ссылку для подключения. Продолжительность каждого урока – 45 минут. Время для занятий можно выбирать самостоятельно.
По данным ЦБ, за первое полугодие мошенники украли у россиян около 6 млрд рублей. Чаще всего они связывались с клиентами с помощью телефонных звонков и представлялись работниками госорганов.