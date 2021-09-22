Юлия Чичерина спела песню про генерала Шаймуратова на месте его гибели

Известная рок-певица Юлия Чичерина спела песню про генерала Шаймуратова на месте его гибели. Памятное мероприятие, посвященное Герою России, прошло на Донбассе при участии байкеров из клуба «Ночные волки». К слову, один из активистов башкирского отделения и написал текст новой песни о военачальнике.

Одна из высочайших точек Донецкой области – еще и одна из самых трагичных. О том, сколько воинов в годы Великой Отечественной захоронили здесь, теперь уже не скажет никто. Не так далеко от этого места сражался и погиб смертью храбрых легендарный генерал-майор Минигали Шаймуратов. А потому именно здесь в ходе акции памяти состоялась премьера новой песни, посвященной выдающемуся военачальнику.

У микрофона известная рок-певица Юлия Чичерина. За ней в унисон слова песни о легендарном комдиве поют современные всадники – байкеры из клуба «Ночные волки». Один из них – член башкирского отделения Руслан Дорошенко и стал автором стихов.

Песню про Шаймуратова любила петь моя бабушка. А я спрашивал, почему подвигов так много, а песня всего одна. Она сказала: «Вот вырастешь и сочинишь». Руслан Дорошенко, автор песни «Звезда», посвященной Герою России генерал-майору Минигали Шаймуратову

С автором песни Юлия Чичерина познакомилась во время выступления в городе Салавате. Исполнительницу заинтересовала судьба народного героя, тесно переплетенная с Башкортостаном и Донбассом.

Мне нравятся воины, и я поняла, что башкиры – настоящие воины. А Шаймуратов – воплощение классического башкирского воина. Пока мы создавали эту песню, происходили настоящие чудеса: парни приехали ко мне записываться, и мы понимаем, что сегодня день рождения Шаймуратова. Это какое-то волшебство. Юлия Чичерина, рок-певица

Байкеры провели урок мужества с донецкими школьниками. А затем высадили 800 саженцев дуба, привезенных из разных уголков страны в рамках акции «Русский лес». Один из них был доставлен на Донбасс из Башкортостана в честь Генерала Шаймуратова.

Люди с огромной теплотой встретили эту песню, как и акцию «Русский лес», в котором Башкирия принимала активное участие. Акция была самой доброй и душевной. Александр Залдостанов, лидер байкерского клуба «Ночные волки»