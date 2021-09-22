Известная рок-певица Юлия Чичерина спела песню про генерала Шаймуратова на месте его гибели. Памятное мероприятие, посвященное Герою России, прошло на Донбассе при участии байкеров из клуба «Ночные волки». К слову, один из активистов башкирского отделения и написал текст новой песни о военачальнике.
Одна из высочайших точек Донецкой области – еще и одна из самых трагичных. О том, сколько воинов в годы Великой Отечественной захоронили здесь, теперь уже не скажет никто. Не так далеко от этого места сражался и погиб смертью храбрых легендарный генерал-майор Минигали Шаймуратов. А потому именно здесь в ходе акции памяти состоялась премьера новой песни, посвященной выдающемуся военачальнику.
У микрофона известная рок-певица Юлия Чичерина. За ней в унисон слова песни о легендарном комдиве поют современные всадники – байкеры из клуба «Ночные волки». Один из них – член башкирского отделения Руслан Дорошенко и стал автором стихов.
С автором песни Юлия Чичерина познакомилась во время выступления в городе Салавате. Исполнительницу заинтересовала судьба народного героя, тесно переплетенная с Башкортостаном и Донбассом.
Байкеры провели урок мужества с донецкими школьниками. А затем высадили 800 саженцев дуба, привезенных из разных уголков страны в рамках акции «Русский лес». Один из них был доставлен на Донбасс из Башкортостана в честь Генерала Шаймуратова.
Акция памяти, организованная байк-клубом «Ночные волки», прошла в годовщину освобождения Донбасса от фашистов. Таким образом мотовсадники на современных железных конях выразили дань уважения всадникам времен Великой Отечественной, которые своим подвигом навсегда вошли в бессмертную элиту Победы.