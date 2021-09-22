Башдрам торжественно открыл 102-й театральный сезон

Башкирский академический театр драмы открыл 102-й театральный сезон. По традиции в день торжественной церемонии творческий коллектив возложил цветы к памятникам народного артиста СССР Арслана Мубарякова и народных поэтов республики Мажита Гафури и Мустая Карима.

Также на площади перед театром прошел праздничный концерт. В этом году состав труппы Башкирского драмтеатра пополнился выпускниками высшего театрального училища им. Михаила Щепкина. Кроме того, в этом году ожидается большое количество премьер. Многие из них намечены на первую декаду декабря.