Башдрам торжественно открыл 102-й театральный сезон

Башкирский академический театр драмы открыл 102-й театральный сезон. По традиции в день торжественной церемонии творческий коллектив возложил цветы к памятникам народного артиста СССР Арслана Мубарякова и народных поэтов республики Мажита Гафури и Мустая Карима.

Также на площади перед театром прошел праздничный концерт. В этом году состав труппы Башкирского драмтеатра пополнился выпускниками высшего театрального училища им. Михаила Щепкина. Кроме того, в этом году ожидается большое количество премьер. Многие из них намечены на первую декаду декабря.

Фото №1 - Башдрам торжественно открыл 102-й театральный сезон

Наш коллектив репетирует детскую сказку «Таинственный гиппопотам». Параллельно проводятся читки произведений Зифы Кадыровой, на днях выберут произведение для новой постановки.

Иршат Файзуллин, директор Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан
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