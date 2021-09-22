ФК «Уфа» обыграл махачкалинский «Легион» по пенальти

Победили по пенальти. Футбольный клуб «Уфа» в Кубке России добился успеха с махачкалинским «Легионом». Несмотря на большое территориальное преимущество, уфимцы никак не могли распечатать ворота Алила Магомедова. А на 60-й минуте «Легион» реализовал пенальти за игру рукой Алексея Никитина.

В оставшееся время уфимцы продолжали взламывать оборону махачкалинцев и на последней минуте добились своего. Всё тот же Никитин послал мяч в ворота после скидки Вячеслава Кротова. «Уфа» перевела матч в серию пенальти, где главным героем оказался голкипер башкирской команды Алексей Кузнецов. Он отразил все четыре удара «Легиона» с одиннадцатиметровой отметки. А голы с точки Кротова и Алиева принесли «Уфе» победу и два очка в таблице.