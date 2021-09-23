Пожилая жительница Уфы отдала последние деньги аферистам, желая спасти свою внучку

81-летняя уфимка обратилась в отделение полиции и сообщила о том, обманом у нее похитили 54 тысячи рублей.

Фото №1 - Пожилая жительница Уфы отдала последние деньги аферистам, желая спасти свою внучку

По предварительным данным, на стационарный телефон уфимки поступил звонок от женщины, которая представилась ее внучкой. Неизвестная пояснила, что она попала в ДТП и ей срочно нужны деньги для оказания медицинской помощи. Уфимка растерялась и, конечно же, согласилась помочь. Через некоторое время к потерпевшей в домофон позвонил неизвестный и спросил пенсионерку, приготовила ли она деньги. Последняя ответила, что ей необходимо еще немного времени.

пресс-служба МВД Башкирии

Мужчина оказался терпеливым. Через 15 минут он позвонил в домофон повторно. Пенсионерка вручила злоумышленнику пакет с собранными деньгами.

Бабушка позвонила родственникам, чтобы разузнать состояние внучки. Пенсионерка была ошарашена - в ДТП ее внучка не попадала.

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