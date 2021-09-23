Пожилая жительница Уфы отдала последние деньги аферистам, желая спасти свою внучку
81-летняя уфимка обратилась в отделение полиции и сообщила о том, обманом у нее похитили 54 тысячи рублей.
По предварительным данным, на стационарный телефон уфимки поступил звонок от женщины, которая представилась ее внучкой. Неизвестная пояснила, что она попала в ДТП и ей срочно нужны деньги для оказания медицинской помощи. Уфимка растерялась и, конечно же, согласилась помочь. Через некоторое время к потерпевшей в домофон позвонил неизвестный и спросил пенсионерку, приготовила ли она деньги. Последняя ответила, что ей необходимо еще немного времени.
пресс-служба МВД Башкирии
Мужчина оказался терпеливым. Через 15 минут он позвонил в домофон повторно. Пенсионерка вручила злоумышленнику пакет с собранными деньгами.
Бабушка позвонила родственникам, чтобы разузнать состояние внучки. Пенсионерка была ошарашена - в ДТП ее внучка не попадала.