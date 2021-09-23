Пожилая жительница Уфы отдала последние деньги аферистам, желая спасти свою внучку

По предварительным данным, на стационарный телефон уфимки поступил звонок от женщины, которая представилась ее внучкой. Неизвестная пояснила, что она попала в ДТП и ей срочно нужны деньги для оказания медицинской помощи. Уфимка растерялась и, конечно же, согласилась помочь. Через некоторое время к потерпевшей в домофон позвонил неизвестный и спросил пенсионерку, приготовила ли она деньги. Последняя ответила, что ей необходимо еще немного времени.

пресс-служба МВД Башкирии