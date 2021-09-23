«Свадьбы могло и не быть»: Элвин Грей сделал неожиданное признание

В минувшую пятницу известный певец Элвин Грей сыграл пышную свадьбу, после чего уехал с женой на отдых в Анталью. Пока его супруга выкладывала самые трогательные моменты церемонии бракосочетания, артист поделился с поклонниками неожиданным признанием.

- Свадьбы могло и не быть… - заявил артист и, выдержав паузу, добавил: - Если бы не наша семья!

Таким необычным способом Радик Юльякшин поблагодарил своих родителей и родителей супруги за то, что они всегда были рядом и помогали в трудные моменты.

Благодарим наших родителей за ваше тепло, внимание и заботу на протяжении всей жизни. Спасибо нашим близким, которые делят с нами горе и радость! Мы вас любим! Радик Юльякшин