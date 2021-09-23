Застрявшая в Турции жительница Башкирии поблагодарила Радия Хабирова

Жительница Башкирии, застрявшая вместе с семьей в Турции из-за обвинения в краже кошелька, поблагодарила Главу республики Радия Хабирова за поддержку. Ранее руководитель региона поручил предоставить ей адвоката и оказать юридическую помощь.

Спасибо большое Радию Хабирову за поддержку. Намного спокойнее, когда есть поддержка с родины. В чужой стране находиться в таком уязвимом положении морально сложно. Большое спасибо за то, что не оставили своих, поддержали.

Женщина рассказала, что ее сопровождает опытный адвокат. Она уверена, что ей удастся доказать свою непричастность.

Напомним, Алия вместе с семьей приехала в Турцию на отдых. Незадолго до окончания в отпуск ее обвинили в краже чужого кошелька. Она пыталась доказать свою невиновность, однако суд ее даже не стал слушать.