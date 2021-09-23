Застрявшая в Турции жительница Башкирии поблагодарила Радия Хабирова

Жительница Башкирии, застрявшая вместе с семьей в Турции из-за обвинения в краже кошелька, поблагодарила Главу республики Радия Хабирова за поддержку. Ранее руководитель региона поручил предоставить ей адвоката и оказать юридическую помощь.
Женщина рассказала, что ее сопровождает опытный адвокат. Она уверена, что ей удастся доказать свою непричастность.
Напомним, Алия вместе с семьей приехала в Турцию на отдых. Незадолго до окончания в отпуск ее обвинили в краже чужого кошелька. Она пыталась доказать свою невиновность, однако суд ее даже не стал слушать.