В Уфе из-за нарушения частного перевозчика лишили права обслуживать автобусный маршрут

По данным столичной мэрии, муниципалитет ведёт системную работу в сфере пассажирского транспорта. Так, в Уфе разработан документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на 2019-2023 годы. Он предусматривает оптимизацию существующей модели транспортного обслуживания, в том числе отмену невостребованных маршрутов или дублирующих другие.