В Уфе из-за нарушения частного перевозчика лишили права обслуживать автобусный маршрут

В столице Башкирии частного перевозчика лишили права обслуживать автобусный маршрут. Прекращено действие свидетельства, выданного ООО «Регион-Авто», об осуществлении перевозок по маршруту №256 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — Телецентр».
Данное решение приняло Управление транспорта и связи администрации Уфы. В течение трех дней компания не выполнила ни одного рейса без серьезных на то оснований.
По данным столичной мэрии, муниципалитет ведёт системную работу в сфере пассажирского транспорта. Так, в Уфе разработан документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на 2019-2023 годы. Он предусматривает оптимизацию существующей модели транспортного обслуживания, в том числе отмену невостребованных маршрутов или дублирующих другие.