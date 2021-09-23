В Стерлитамаке заработает новая система для очистки воды

В Стерлитамаке заработает мощный фильтр для очистки воды . Сейчас идет монтаж и установка оборудования. Его производительность 60 тысяч кубов в сутки. Установку приобрели в Нидерландах.

В течение двух месяцев оно проходило проверку и показало высокую степень очистки питьевой воды для горожан. Заработать фильтр должен к концу году. Уникальность оборудования в том, что очищать он воду будет не за счет химии, а за счет мембран. Вода для стерлитамаковцев добывается из родника Берхомут, ранее она не подвергалась очистке.