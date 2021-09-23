Семья из Башкирии находится в числе победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

В Москве подведены итоги Всероссийского конкурса «Семья года». Данный конкурс является по счету шестым - традиционно он проводится под руководством Минтруда России и Фонда поддержки детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Башкортостан на конкурсе представляли пять семей в пяти номинациях — семья Махмутовых из Мелеузовского района (номинация «Золотая семья»), семья Дербеневых из Краснокамского района («Многодетная семья»), семья Хайрисламовых из Салаватского района («Молодая семья»), семья Сираевых из Бижбулякского района («Сельская семья») и семья Махмутовых из Уфимского района («Семья – хранитель традиций»).
На всероссийском этапе конкурса оспаривали победу 366 семей со всей России. Победу одержали 85 семей, в числе которых семья Хайрисламовых из Салаватского района Башкирии.
Айбулат и Ирина Хайрисламовы создали семью 10 лет назад. Каждый из супругов являет собой пример трудолюбия и целеустремленности. Глава семьи развивает собственный бизнес, Ирина Хайрисламова — учитель русского языка и литературы, победительница международных, всероссийских, республиканских конкурсов среди педагогов. В семье подрастают двое детей, которые также, как и родители, с юных лет вовлечены в общественную жизнь района.
Фото: Минтруд РБ