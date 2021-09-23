Семья из Башкирии находится в числе победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

Айбулат и Ирина Хайрисламовы создали семью 10 лет назад. Каждый из супругов являет собой пример трудолюбия и целеустремленности. Глава семьи развивает собственный бизнес, Ирина Хайрисламова — учитель русского языка и литературы, победительница международных, всероссийских, республиканских конкурсов среди педагогов. В семье подрастают двое детей, которые также, как и родители, с юных лет вовлечены в общественную жизнь района.