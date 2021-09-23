Эксперт порекомендовал ввести в России обязательную вакцинацию от COVID-19

Президент Союза педиатров России, главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов выступил со спорным предложением. Он предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всех, в том числе и для детей.

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Эксперт отметил, что государству стоит обратить внимание на «антивакцинальное лобби», на совести которого «сотни детских болезней и летальных исходов».

У нас добровольная вакцинопрофилактика. Вот я считаю, что, наверное, бывают периоды, когда от добровольной вакцинопрофилактики надо отказываться. На мой взгляд, та эпидемия коронавирусной инфекции, которая сегодня очень и очень серьезно вредит здоровью нашего населения, в том числе и детей, наверное, стоит подумать и вводить обязательную вакцинопрофилактику против коронавирусной инфекции и в том числе против коронавирусной инфекции у детей.

Александр Баранов 

При этом Владимир Путин неоднократно заявлял, что обязательной вакцинации в России не будет. Людей можно лишь мотивировать, а не принуждать и запугивать. 

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