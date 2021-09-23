Эксперт порекомендовал ввести в России обязательную вакцинацию от COVID-19

Президент Союза педиатров России, главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов выступил со спорным предложением. Он предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всех, в том числе и для детей.
Эксперт отметил, что государству стоит обратить внимание на «антивакцинальное лобби», на совести которого «сотни детских болезней и летальных исходов».
При этом Владимир Путин неоднократно заявлял, что обязательной вакцинации в России не будет. Людей можно лишь мотивировать, а не принуждать и запугивать.