В Уфе проходят рейды по проверке общественного транспорта

За восемь месяцев 2021 года в Уфе произошло 40 аварий с участием общественного транспорта, при которых один человек погиб и 71 – получил травмы. В столице республики проходят рейды. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют пассажирский транспорт.

Проверяют автобусы, в первую очередь на исправность тормозной системы и рулевого управления. Водитель должен предъявить все документы, в том числе путевой лист и техосмотр. Такие рейды направлены на профилактику участий в ДТП пассажирских перевозчиков.