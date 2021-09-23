В Уфе проходят рейды по проверке общественного транспорта

За восемь месяцев 2021 года в Уфе произошло 40 аварий с участием общественного транспорта, при которых один человек погиб и 71 – получил травмы. В столице республики проходят рейды. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют пассажирский транспорт.
Проверяют автобусы, в первую очередь на исправность тормозной системы и рулевого управления. Водитель должен предъявить все документы, в том числе путевой лист и техосмотр. Такие рейды направлены на профилактику участий в ДТП пассажирских перевозчиков.
Если выявлены нарушения, то автобус с неисправностями отправится на специализированную площадку. А водителю и ответственному сотруднику, выпустившему его в рейс , грозит штраф.