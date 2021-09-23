В Башкирии от повреждений внутренних органов после ДТП скончалась 22-летняя девушка

Вчера, 22 сентября, в отделение полиции Белебея поступило сообщение из местной больницы. Врачи сообщили о смерти 22-летней девушки, по предварительным данным, из-за полученных в ДТП травм.

В пресс-службе ГИБДД Башкирии рассказали, что 21 сентября на улице Восточной водитель автомобиля Lada Granta на полном ходу въехал в металлическую опору. Место ДТП он покинул.

Личность водителя была установлена после его обращения в больницу с травмами головы. В ходе проверки выяснилось, что его 22-летняя спутница получила травмы головы, однако позже девушка скончалась в больнице от повреждений внутренних органов.