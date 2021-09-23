В Башкирии стало меньше богатых семей

В Башкирии почти в два раза уменьшилось количество богатых семей. Об этом сообщили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Эксперты оценивали благосостояние жителей разных регионов страны в течение года. В частности, были изучены данные Росстата, который провёл исследование среди 48 тысяч домохозяйств по всей стране.

Оказалось, в Башкирии доля семей, которым достаточно денег, чтобы купить всё, снизилась почти на 45%. В первом квартале 2020 года таких семей насчитывалось 47 818, а во втором – 26 261. Ранее доля богатых семей в республике достигала 3,2%, а теперь – 1,8%.