В России приостановили выпуск вакцины от коронавируса

В России приостановили выпуск вакцины «КовиВак». Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Известно, что центр имени Чумакова, где была создана вакцина, закрыл площадку. Её ждёт модернизация. На площадке будет установлено оборудование для масштабного выпуска субстанции.

Вакцина «КовиВак» пользуется большим спросом в России. Предполагается, что после модернизации появится возможность производить больший объем сырья для вакцины.

Новые партии вакцина не вводились в обращение с 28 августа по 22 сентября. Вообще модернизация процесса по планам займет два месяца.