В Башкирии во время засухи пострадало 600 тысяч гектаров сельхозземель

Из-за засухи и аномально жаркой погоды в Башкирии пострадало 600 тысяч га сельхозземель. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов сегодня, 23 сентября, на заседании в парламенте.
Со слов министра, с мая по август в республике сложились все опасные метеоявления: суховей, атмосферная и почвенная засуха. Пострадало 600 га земли, в том числе погибло 304 тысячи.
Ильшат Фазрахманов подчеркнул, что прошлым летом температура воздуха в среднем была выше нормы на 4 градуса, а количество осадков - в 2,5 раза меньше нормы.