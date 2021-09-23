В Уфе неизвестные оставили новорожденных щенят в подъезде

Жители Уфы рассказали о печальной находке. Целый мешок с новорожденными щенятами был найден в одном из подъездов города.
Малыши были найдены в доме №26/3 по улице Транспортной. Очевидцы сообщают, что несчастные даже не открыли глазки.
Уфимцы бьют тревогу – куда девать малышей, они не знают. Поэтому просят всех неравнодушных помочь щенятам.
Пользователи сети отметили, что именно после такого безответственного отношения к животным на улицах появляются стаи бездомных и агрессивных собак.
Видео: соцсети.