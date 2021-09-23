В Уфе неизвестные оставили новорожденных щенят в подъезде

Чем они виноваты, тем, что их в детстве какой-то «человек» выбросил как ненужный мусор в мешке? Люди, которые пишут посты о «злых кусачих» собаках, возможно, это ваши родители, родственники, друзья или знакомые причастны к этому.

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