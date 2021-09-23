Появились подробности ДТП в Башкирии с участием грузовика и «скорой»

Сегодня в 9 утра 23 сентября, в Чишминском районе столкнулись грузовик "КАМАЗ" и автомобиль "скорой" марки "УАЗ". Стали известны подробности ДТП.

Столкновение произошло на 12 километре автодороги Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки, сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД. Каретой скорой помощи управлял 50-летний мужчина, а за рулем грузовика находился 59-летний местный житель.

В ДТП пострадали девять пассажиров скорой помощи. Автомобиль направлялся в больницу в деревню Шингак-Куль.

Фото: МЧС Башкирии.