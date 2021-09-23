Стало известно, кто займет должность Уполномоченного по правам ребёнка в Башкирии

Уполномоченным по правам ребёнка в Башкирии стала Ольга Панчихина. Её кандидатура была предложена главой республики, а сегодня, 23 сентября, это решение поддержали депутаты на пленарном заседании в Госсобрании.

Ольга Панчихина заверила, что приложит весь свой опыт для защиты детей. К слову, по последним данным, в Башкирии проживает более 900 тысяч несовершеннолетних.

Кандидатуру Ольги Пнчихиной поддержали депутаты большинством голосов. Ранее она возглавляла Общественную палату Башкирии. Также Ольга Панчихина является автором большого количества социальных инициатив, направленных на поддержку населения.