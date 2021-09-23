Появились подробности исчезновения 70-летнего Нажипа Султанбекова в Башкирии

В Архангельском районе Башкирии пропал без вести 70-летний Нажип Султанбеков. Последний раз его видели между деревням Усаклы и Кургаш 21 сентября. Появились шокирующие подробности исчезновения пенсионера.
В соцсетях рассказали, что рулем синего автомобиля Renault Logan, принадлежащего пенсионеру, находился другой мужчина. Госномер транспортного средства Х384КС02.
Приметы Нажипа Султанбекова: худощавый, рост около 162 см, зеленые глаза, седые волосы. На нем были брюки чёрного цвета, чёрная куртка и ботинки.
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