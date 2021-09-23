В Башкирии после пожара обнаружили тело мужчины

Сегодня ночью, 23 сентября, в селе Иванаево Дюртюлинского района Башкирии произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 3:23. На место происшествия направились экстренные службы.

В пресс-службе МЧС Башкирии рассказали что пожар произошел внутри кирпичного здания. В ходе разбора места трагедии пожарные обнаружили тело мужчины. Его личность пока что не установлена.

В настоящее время дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа устанавливают причины и обстоятельства случившегося.