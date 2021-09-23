Стало известно состояние 9 медиков, пострадавших в ДТП в Башкирии

Сегодня, 23 сентября, на трассе в Башкирии столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик. В результате ДТП пострадали девять человек. В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о состоянии пострадавших.

Пресс-секретарь регионального Минздрава рассказала, что шестерых медиков доставили в различными травмами в уфимскую больницу №21, а троих отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Алешина отметила, что перед случившимся медработники ехали в больницу на работу. В карете скорой помощи, кроме водителя, находились санитары, соцработник, педиатр, терапевт и психиатр.