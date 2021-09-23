В Башкирии мужчина со своим сожителем похитил родную дочь

В Нефтекамске разгорелась семейная драма. Местная жительница Галина Ш. начала бить тревогу: она считает, что бывший супруг похитил их 6-летнюю дочку.

По словам женщины, её 39-летний экс-супруг 15 сентября просто увёз 6-летнюю Эвелину с детской площадки. Возлюбленные развелись совсем недавно – 12 мая, а суд определил, что ребёнок будет жить с мамой. Галина поясняет, что ее бывший возлюбленный - человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Судя по всему, решение суда, по которому ребенок остался с мамой, его не устроило. На похищение, по версии Галины, он пошел вместе со своим нынешним мужчиной.

Экс-супруг женщины вполне мог уехать из России со своим возлюбленным и дочерью. Убитой горем матери удалось узнать, что 17 сентября они могли пересечь границу с Белоруссией. Женщина предполагает, что мужчины собираются отправиться в Киев, а после перебраться в Америку.

Галина ужасно напугана и делает всё возможное, чтобы вернуть ребёнка. Всех, кто владеет информацией о местонахождении девочки, просят позвонить по номеру: 8 965 555 54 74 или обратиться в полицию.