В следующем году в районах Башкирии построят еще 44 ФАПа

Программой планируется строительство в республике 490 объектов здравоохранения. Среди них 10 поликлиник, три участковые больницы, 21 офис врача общей практики, 42 врачебной амбулатории, две центральные районные больницы, 412 фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, планируется реконструкция двух поликлиник — в Кармаскалах и Бакалах. Уже в этом году предусмотрено построить и ввести в эксплуатацию две поликлиники в районах республики, две сельские врачебные амбулатории, восемь капитальных ФАПов и установить 73 модульных ФАПа.

Азат Рахматуллин, первый замминистра здравоохранения Башкирии