В следующем году в районах Башкирии построят еще 44 ФАПа

В следующем году в Башкирии планируют построить 44 ФАПа. Госзаказчиком выступает Управление капитального строительства РБ. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения республики Азат Рахматуллин.
Напомним, Минздрав Башкирии в текущем году приступил к реализации Программы модернизации первичного звена здравоохранения. Для укрепления ресурсной базы амбулаторно-поликлинических учреждений в 2021-2025 годах запланировано строительство новых, а также реконструкция и ремонт существующих объектов.
С его слов, земельные участки под ФАПы уже готовы. В ряде районов республики уже установлены монтажные сваи. В скоро времени начнутся работы по монтажу модульной конструкции в Калтасинском, Янаульском, Бураевском, Караидельском, Уфимском, Чекмагушевском, Гафурийском, Ишимбайском, Баймакском и Хайбуллинском районах.
Также планируется построить восемь капитальных ФАПов — в Аскинском, Зианчуринском, Стерлибашевском, Татышлинском и Аургазинском районах и две врачебные амбулатории в Туймазинском и Илишевском районах Башкирии.