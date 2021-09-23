В следующем году в районах Башкирии построят еще 44 ФАПа

В следующем году в Башкирии планируют построить 44 ФАПа. Госзаказчиком выступает Управление капитального строительства РБ. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения республики Азат Рахматуллин.

Фото №1 - В следующем году в районах Башкирии построят еще 44 ФАПа

Напомним, Минздрав Башкирии в текущем году приступил к реализации Программы модернизации первичного звена здравоохранения. Для укрепления ресурсной базы амбулаторно-поликлинических учреждений в 2021-2025 годах запланировано строительство новых, а также реконструкция и ремонт существующих объектов.

Программой планируется строительство в республике 490 объектов здравоохранения. Среди них 10 поликлиник, три участковые больницы, 21 офис врача общей практики, 42 врачебной амбулатории, две центральные районные больницы, 412 фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, планируется реконструкция двух поликлиник — в Кармаскалах и Бакалах. Уже в этом году предусмотрено построить и ввести в эксплуатацию две поликлиники в районах республики, две сельские врачебные амбулатории, восемь капитальных ФАПов и установить 73 модульных ФАПа.

Азат Рахматуллин, первый замминистра здравоохранения Башкирии

С его слов, земельные участки под ФАПы уже готовы. В ряде районов республики уже установлены монтажные сваи. В скоро времени начнутся работы по монтажу модульной конструкции в Калтасинском, Янаульском, Бураевском, Караидельском, Уфимском, Чекмагушевском, Гафурийском, Ишимбайском, Баймакском и Хайбуллинском районах.

Также планируется построить восемь капитальных ФАПов — в Аскинском, Зианчуринском, Стерлибашевском, Татышлинском и Аургазинском районах и две врачебные амбулатории в Туймазинском и Илишевском районах Башкирии.

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